По словам руководителя отдела сельского хозяйства г.Уральск Махамбета БАТЫРГАЛИЕВА, из-за ремонта автодорог на центральных улицах Уральска, было решено ярмарку сельхозпродукции перенести. - В городе итак закрыто на ремонт несколько центральных улиц, если бы мы отдали под ярмарку еще одну улицу, то ездить стало бы вообще невозможно. Поэтому, когда с инициативой о проведении ярмарки на их территории вышли два уральских рынка – «Ел Ырысы» и «Заря Востока», мы их поддержали. Сейчас обзваниваем крестьянские хозяйства и приглашаем принять участие в ярмарке, никакой арендной платы с них взиматься не будет. Ярмарка будет проходить каждую субботу на этих двух рынках. Кстати, на рынок «Заря Востока» можно будет доехать на маршруте №45, - рассказал Махамбет БАТЫРГАЛИЕВ.