Иллюстративное фото из архива "МГ" - По сравнению с прошлым годом количество грантов у нас выросло, в прошлом учебном году на наш вуз было выделено 140 грантов. Гранты получили такие специальности, как "Казахский язык и литература", "Иностранный язык", "Изо и черчение", "Математика", "Физика", также гранты были выделены на технические и экономические специальности, - пояснил руководитель филиала №48 национального центра тестирования при ЗКГУ имени М. Утемисова Аскар АМАНБАЕВ. К тому же в этом году было выделено 207 грантов, из них 70 по программе "Серпін". К тому же в этом году в вуз подали документы 10 обладателей "Алтын белгі". Такое впервые в ЗКГУ имени Утемисова.