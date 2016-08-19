Фото из архива "МГ" - Уважаемые горожане! Доводим до Вашего сведения, что в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период с 22 по 25 августа 2016 года включительно планируется полная остановка генерирующего оборудования Уральской ТЭЦ АО «Жайыктеплоэнерго» для проведения профилактических работ и ремонтов основного и вспомогательного оборудования, гидравлических испытаний коллекторов тепловых сетей, трубопроводов пара и питательной воды, которые всесезонно находятся в работе. В указанный период будет прекращена подача горячего водоснабжения для потребителей города. Приносим Вам свои извинения за временные неудобства в связи с ремонтными работами, - сообщили в администрации АО «Жайыктеплоэнерго».