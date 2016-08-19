Комплексное тестирование в Уральске проходит на базе ЗКГУ им.М. Утемисова, где КТ будут сдавать 1700 абитуриентов и ЗКАТУ им.Жангир хана - 1500. Только в ЗКГУ сегодня, 19 августа, тестирование проходят 870 ребят. - Впервые в этом году у не набравших на ЕНТ пороговый балл есть шанс все исправить. Сегодня вместе с ними сдают те, кто переводится из иностранных вузов, в частности, из России. Особенность в том, что абитуриенты могут поступить только на платное отделение. Те, кто не пройдут, могут быть зачислены на очное отделение, однако зимой им снова придется сдавать комплексное тестирование. Если же они и тогда не сдадут, то им придется уйти из вуза с академической справкой. Однако у них есть возможность через год восстановиться уже без прохождения комплексного тестирования, - рассказал руководитель филиала №48 национального центра тестирования при ЗКГУ имени М. Утемисова Аскар АМАНБАЕВ. Нужно отметить, что условия остались прежними, абитуриенту необходимо набрать 50 баллов из 125 возможных. Абитуриент по имени Сергей говорит, что в первый раз не добрал баллов для поступления в вуз. - Это возможность для тех, кто, может быть, не доучил, не отнесся всерьез к ЕНТ. Теперь можно попробовать себя второй раз, - заявил Сергей. Напомним, в этом году в условия ЕНТ внесли изменения. Не набравшие пороговый балл на первом тестировании, с нынешнего года абитуриенты могут заплатить 2242 тенге и попробовать свои силы снова.