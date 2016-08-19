Фото с сайта informburo.kz Екатерина Ларионова (весовая категория до 63 кг) завоевала медаль в Рио-де-Жанейро. В малом финале за бронзу призёрка чемпионата мира 2013 года одолела представительницу США Елену Пирожкову. В ходе поединка борчиха из Уральска уступала со счётом 0:3, однако не только вышла вперед — 4:3, но и положила на туше свою соперница (досрочная победа). Елена Пирожкова родилась в Новокузнецке и в трёхлетнем возрасте покинула Россию. Двукратная серебряная (2010, 2014 годов) и бронзовая (2013 год) призёрка чемпионатов мира, чемпионка мира 2012 года. Стоит отметить, что в дебютной схватке на Олимпиаде Екатерина Ларионова встречалась с действующей чемпионкой Европы — белоруской Марией Мамашук. Поединок завершился не в пользу отечественной борчихи — 2:8. После этого успеха Мамашук дошла до финала олимпийского турнира, поэтому у Ларионовой появилась возможность через утешительную схватку попасть в малый финал. Во время вечерней сессии Ларионова встречалась со шведкой Хенной Йохансон и одержала победу в этом поединке — 4:1.