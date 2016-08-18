иллюстративное фото из архива "МГ" Прибыль Национальному центру тестирования приносят те, кто плохо прошёл ЕНТ, выпускники колледжей и простые казахстанцы, которые вдруг решили поступить в вуз. Повторное комплексное тестирование ввели как новинку в образовании в этом году. "С 20 июня по 9 июля мы принимали заявки на КТА (комплексное тестирование абитуриентов. – Авт.) В этом тестировании участвуют выпускники школ прошлых лет, этого года и выпускники колледжей. Тут они могут получить грант. Те, кто остались за бортом и не набрали ни на ЕНТ, ни на КТА нормальных баллов или вообще ранее не участвовали в тестировании, идут сдавать повторно КТА. Количество поданных заявлений на участие в комплексном тестировании в этом году составило 78 271 человек, а в итоге участвовало 75 423 человека. Комплексное тестирование проводится как раз на деньги людей, которые подают заявку. Это стоит 2242 тенге, за них мы раздаём книжки, вопросники, разрабатываем тестовые материалы, командируем представителей Министерства образования и Центра Национального тестирования в регионы", – рассказал заместитель Центра национального тестирования Дархан Жаксыбеков. То есть путём простых математических приёмов становится ясно, что в казну ушло 169 098 366 тенге. Повторное комплексное тестирование принесёт государству еще 100 946 050 тенге. "Всего на повторное КТА с 1 по 8 августа в 37 вузах в этом году приняли 45 025 заявок, повторное КТА, как и основное, стоит 2242 тенге. Все желающие могут пройти повторное комплексное тестирование и поступить в вуз, но только на платное отделение, гранта в данном случае не предусмотрено", – подытожил Дархан Жаксыбеков. Заявки на сдачу повторного комплексного тестирования принимали в разных регионах Казахстана с 1 по 8 августа. Заново пройти тестирование захотели люди разного возраста: от молодёжи до пожилых людей. "На прохождение повторного комплексного тестирования в Атырау было принято 1870 заявок. Мы принимали заявки на базе трёх государственных университетов Атырау, тестирование пройдёт 19, 20 и 21 августа в три потока, всех разделили на группы по 600 человек. Но мы людям сразу объясняем, что даже если они наберут 100 баллов, грант им всё равно не светит, потому что госгранты уже распределили. Они проходят, чтобы поступить на платное отделение в вузы, но нужно напомнить, что по каждому предмету должно быть не менее четырёх баллов – это правило", – рассказала председатель приёмной комиссии Атырауского государственного университета имени Халела Досмухамедова Ляйля Койшугулова. Те, кто не пройдёт и повторно КТА, получают шанс быть зачисленными в какой-либо вуз в качестве слушателя. Затем, после первого семестра, условный студент сдаёт экзамены, и при положительном исходе дела становится полноправным членом вуза. "У нас в Усть-Каменогорске повторное КТА будет проходить 19 и 20 августа в два потока. Всего принято 630 заявок, результаты вывесим вечером после прохождения людьми КТА возле Восточно-Казахстанского государственного университета имени Сарсена Аманжолова. Там же и пройдёт само тестирование. Могу отметить, что интересующихся КТА было много, тысячи звонков к нам поступали. Лично я консультировала женщин, которым за 50 лет. Они работают учителями и хотят пройти тестирование, чтобы пойти учиться в вуз. Все они подали заявку, и вместе с молодёжью пойдут сдавать тестирование", – рассказала технический секретарь приёмной комиссии Малика Мукаева. В Караганде, как и в Атырау, отмечается интерес к пересдаче тестов. Всего КТА пройдут 1707 человек. Экзаменуют их в три потока с 19 по 21 августа в Карагандинском государственном университете имени Евнея Букетова. "Желающие пройти тестирование должны были оплатить 2242 тенге через банк на счёт Национального центра тестирования и подать заявку. Всего будет три потока, результаты они могут узнать на сайте Национального центра тестирования, вбив своё имя и ИИН", – рассказали в вузе. В Национальном центре тестирования объяснили, что ввели новинку в образовании для того, чтобы не было оттока студентов в зарубежные вузы.