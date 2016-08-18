Автобус 39-го маршрута перевернулся утром 17 августа в районе поселка Пригородный. Пострадавших госпитализировали. Среди них беременная женщина, получившая травму головы, и 15-летняя девочка. По словам врачей, жизни пострадавших уже ничего не угрожает. Всего в автобусе находились 30 человек. Полиция выясняет причину ДТП. Очевидцы происходящего утверждают, что водитель отвлекся и завел машину в кювет.