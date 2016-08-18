Иллюстративное фото из архива "МГ" - 29 августа в здании управления комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по Западно-Казахстанской области заместитель председателя комитета по правовой статистики и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстан Ергали МАБИЕВ будет вести прием граждан, - сообщили в управлении комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по ЗКО. Предварительная запись ведется до 20 августа с 9:00 до 18:00 по телефону: 51-12-36.