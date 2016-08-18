- Сейчас проходит ремонт и реконструкция инженерных сетей по проспекту Евразия от путепровода на Второй базе до ул. Айтиева. На данном участке работы практически завершены, остались работы только по укладке асфальтобетонного покрытия. 19 августа в 22.00 по 23 августа будет ограничено движение на перекрестке улицы Айтиева и проспекта Евразия для проведения строительно-монтажных работ, - сообщил заведующий сектором автомобильных дорог ЖКХ г. Уральск Ержан АУБАКИРОВ. Движение общественного транспорта будет производиться по ул. Курмангазы, Маметовой и Алмазова. Кроме того, движение по ул. Маметовой от проспекта Достык до ул. Курмангазы также осуществляется по одной стороне. Вторая сторона закрыта в связи с ремонтом инженерных сетей. На ремонт дороги, тротуаров и бордюров выделено 665 миллионов тенге. Ремонт будет производиться за счет КПО б.в.