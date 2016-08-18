Галия Нурмухановна рассказала, что переживала за сына в другой комнате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы в instagram Фото со страницы в instagram - Я была в другой комнате, сам бой не смотрела, - рассказала Галия Елеусинова. - Я за сына, конечно, переживала. Когда услышала, что он победил, радовалась. Что это было за чувство - не передать словами. Я написала сообщение мужу и сыну, сами понимаете, трубку они сразу взять не могут. По словам Галии Нурмухановны, они жили в Казталовском районе ЗКО, затем в 1998 году переехали в Уральск. После победы Данияра в Чемпионате Азии среди кадетов им предложили переехать в Астану. Так они оказались в столице. - В Западном Казахстане у нас много родственников, - говорит Галия Нурмухановна. - У Данияра там две сестры, двоюродные братья и сестры. Он со всеми общается. Сказать точно, когда мы приедем, не могу, но мы периодически бываем в ЗКО. Также Галия Елеусинова выразила слова благодарности болельщикам ее сына. - Я очень благодарна тем, кто за него болел. Спасибо вам за поддержку. Всем, кто писал сообщения, потому что сыну писали даже незнакомые люди. Все его поддерживали даже в соцсетях, - выразила слова благодарности мама чемпиона. По словам Галии Нурмухановны, эту победу ее сын посвятил Казахстану. Напомним, в ночь на 18 августа казахстанский боксер Данияр Елеусинов завоевал "золото" на Олимпиаде в Рио. В Уральске был организован массовый просмотр боя на площади Кадыра Мырза Али.