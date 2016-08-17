Ждем вас по адресу: пр. Абулхаир хана, 103. Контактные телефоны: 30-80-71, 8-747-240-16-56. Наш сайт: www.advance-uralsk.kz

Учебный центр ADVANCE является одним из наиболее продвинутых центров по изучению английского языка в нашем городе. Именно здесь предлагают уникальную возможность – изучение английского языка по современной британской методике.Центр имеет прекрасную материальную базу: компьютерный кабинет, два мультимедийных класса, богатый книжный фонд, медиатеку, яркое дидактическое пособие, игры и многое другое.Занятия здесь проходят как в мини-группах не более 6 человек, так и индивидуально, 3 раза в неделю в удобное для учеников время.Обучение взрослых и детей проходит по уникальным программам с учетом возможностей учащихся. Например, для детей от 4 до 7 лет - программа «Мама+», где занятия проходят в игровой форме вместе с мамой.Детский клуб Mickey Mouse открыт для детей начальной школы, где они не только осваивают грамматику и пополняют словарный запас, но и учатся на практике применять свои знания, делая поделки, просматривая мультфильмы и детские фильмы на английском языке.Также в центре проводят различные конкурсы, мастер-классы, мини-театры и многое другое, что дает возможность совершенствовать свои знания ребенку, полностью погрузившись в языковую среду.Еще одно ноу-хау - обучение английскому языку учителей-предметников, а также возможность повысить квалификацию учителям английского языка. Все прошедшие обучение в нашем центре получают соответствующие сертификаты.- В помощь учителям-предметникам центр предлагает специальную программу, которая поможет подавать учебный материал доступно и понятно для школьников. До конца лета учителя смогут пройти обучение английскому языку, а также научиться работать с интерактивной доской по минимальной цене – всего 7 тысяч тенге.В преддверии начала учебного года центр ADVANCE приглашает всех желающих на день открытых дверей, который пройдет 31 августа и 1 сентября. Вы получите возможность ознакомиться с увлекательной методикой изучения языка, а также записаться на курсы в новом учебном году. Спешите, места в мини- группах ограничены.– Наши преподаватели подготовят вашего ребенка к сдаче ЕНТ, КТА, IELTS, к олимпиадам, поступлению в НИШ и зарубежные университеты. Для того чтобы записаться на занятия, вам достаточно зайти на наш сайт, где вы сможете узнать свой уровень знаний, пройдя бесплатное тестирование и оставить свои данные, после чего мы свяжемся с вами.На правах рекламы.