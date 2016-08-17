Поболеть за казахстанского спортсмена может любой желающий. Данияр ЕЛЕУСИНОВ выступает в весовой категории до 69 килограммов. Он одержал победу в полуфинале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Сегодня в финале он встретится с представителем Узбекистана Шахрамом Гиясовым. Стоит отметить, что Данияр Елеусинов родился в Западно-Казахстанской области, Казталовском районе, поселке Кайынды. Он является многократным чемпионом Казахстана, чемпионом мира среди кадетов 2006 года, финалистом чемпионата мира среди молодёжи 2008 года (Мексика), чемпионом Молодёжных Игр Казахстана 2009 года, чемпионом Казахстана 2010 года, чемпионом Азиатских Игр в Гуанчжоу 2010 года, победителем олимпийского квалификационного континентального турнира-2012, победителем Кубка РК-2012. Живёт и тренируется в Астане под руководством отца, заслуженного тренера Елеусинова Марата Талиповича.