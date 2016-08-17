Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 26 Требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования: 5. Обязательная школьная форма организаций среднего образования (далее - школьная форма) соответствует светскому характеру обучения. Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов. 6. Школьная форма вводится с учетом возрастных особенностей обучающихся. 7. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 8. Школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног. 9. Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузу (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног. 10. Парадная форма для мальчиков состоит из повседневной формы, дополненной белой рубашкой, для девочек - белой блузкой. 11. Спортивная форма для мальчиков и девочек включает: спортивный костюм (спортивные брюки, футболка), спортивную обувь (кроссовки, кеды). 12. Школьная форма включает галстук классической формы, соответствующий основному цвету или в контрасте к цвету школьной формы. 13. Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. Сноска. В пункт 13 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменяется в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 04.04.2016 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). 14. На школьной форме размещаются отличительные знаки (эмблема, нашивка и др.) организаций среднего образования. Они размещаются в верхней части одежды или аксессуара (пиджак, жилетка, галстук). 15. Требования к школьной форме реализуются с учетом климатических условий, места проведения учебных занятий и температурного режима в учебном помещении. 16. Требования к школьной форме исключают ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 17. При внедрении школьной формы обращается внимание на состав тканей. 18. В качестве тканей школьной формы используются полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. 19. Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и общественным советом, утверждается протоколом общешкольного родительского собрания. 20. Введение изменений в школьную форму принимается по согласованию с общественным советом. 21. Родители и иные законные представители обеспечивают ношение обучающимися школьной формы, установленной в организации среднего образования.
Вам может быть интересно
Электричество отключили у жителя ЗКО, судившегося с электросетевой компанией
Мужчина подавал иск в суд, однако в удовлетворении требований ему отказали. А 21 января 2026 года его дом отключили от электроэнергии.
Каждый десятый казахстанец промолчит о преступлении — исследование
Все больше казахстанцев не готовы обращаться в правоохранительные органы, даже если станут свидетелями преступления. По данным опроса Бюро н...
«Золотые правила» 103-летней жительницы ЗКО Марии Пащенко
У Марии Никифоровны большая семья. Вместе с супругом Николаем Семеновичем они прожили вместе почти 70 лет, воспитали трёх дочерей. Радуют ба...
Құлсарыда оқушының балтамен шабуылынан кейін мектеп директоры қызметінен кетті
Алтыншы ақпанда мектеп басшысы өз еркімен қызметінен кеткен.
Более полусотни жителей ЗКО госпитализировали с корью
В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов.
Тела женщины и троих детей обнаружили в частном доме в Актобе
Предварительной причиной смерти могло стать отравление природным газом.
В Казахстане женщина выбросила двоих детей из окна — её задержали
Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу.
В ЗКО пытались ввезти вейпы из России
Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля.
Более 600 млн тенге вывели со счёта медорганизации в Мангистау
Деньги незаконно выводились путём замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.