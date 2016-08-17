Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 26 Требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования: 5. Обязательная школьная форма организаций среднего образования (далее - школьная форма) соответствует светскому характеру обучения. Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов. 6. Школьная форма вводится с учетом возрастных особенностей обучающихся. 7. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 8. Школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног. 9. Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузу (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног. 10. Парадная форма для мальчиков состоит из повседневной формы, дополненной белой рубашкой, для девочек - белой блузкой. 11. Спортивная форма для мальчиков и девочек включает: спортивный костюм (спортивные брюки, футболка), спортивную обувь (кроссовки, кеды). 12. Школьная форма включает галстук классической формы, соответствующий основному цвету или в контрасте к цвету школьной формы. 13. Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. Сноска. В пункт 13 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменяется в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 04.04.2016 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). 14. На школьной форме размещаются отличительные знаки (эмблема, нашивка и др.) организаций среднего образования. Они размещаются в верхней части одежды или аксессуара (пиджак, жилетка, галстук). 15. Требования к школьной форме реализуются с учетом климатических условий, места проведения учебных занятий и температурного режима в учебном помещении. 16. Требования к школьной форме исключают ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 17. При внедрении школьной формы обращается внимание на состав тканей. 18. В качестве тканей школьной формы используются полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. 19. Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и общественным советом, утверждается протоколом общешкольного родительского собрания. 20. Введение изменений в школьную форму принимается по согласованию с общественным советом. 21. Родители и иные законные представители обеспечивают ношение обучающимися школьной формы, установленной в организации среднего образования.

Итак, обзвонив уральские школы, мы выяснили, что учащиеся порядка 35 школ будут носить форму темно-синего цвета. Также в двух школах выбрали черный цвет для костюмов мальчиков и бардовый для девочек. В нескольких школах предпочтение отдали серому цвету, а в других серому с элементами розового. Как выяснилось, только в одной школе девочки наденут школьную форму, которую носили еще наши мамы, впрочем, и те, кому довелось учиться примерно до конца прошлого тысячелетия, – коричневое платье и белый фартук. На школьном базаре возле центрального рынка, где по логике цены должны быть самыми низкими, цены на костюмы для мальчиков колеблются от 6 тысяч до 13 тысяч тенге. За 6 тысяч тенге здесь вам предложат школьную форму, прямо скажем, не самого лучшего качества. Чаще всего производства Кыргызстан, но встречаются и «Made in China». Дороже костюмы, которые по утверждению продавцов, произведены в Турции. За 10 тысяч тенге можно приобрести «тройку», а за 13 тысяч «четверку» с двумя парами брюк. Сарафаны на девочек от 4 до 12 тысяч тенге в зависимости от возраста и страны-производителя. За 2,5 тысяч можно купить школьную юбку. Классическая школьная форма с фартуком обойдется в 5500-10000 тенге. Стоит отметить, что возле рынка открылось несколько специализированных магазинов, в которых школьные формы можно купить чуть дешевле, чем на школьном базаре. - Рубашки купила на рынке, брюки и кофту в магазинчике возле рынка, там дешевле. Костюм сыну не покупала, а только брюки и кофту, пиджак он все равно носить не будет. Качество? Ну, вроде нормальное. Нам не по карману одеваться в торговых домах, потому что детей трое, одевать надо всех. Тем более дети растут и жалко покупать дорогие вещи, - говорит покупательница по имени Айгуль.Последние пару недель ажиотаж начался и в магазинах «Спецодежда» и «Школьная форма». В них большой выбор школьной одежды. - Вот с внучками пришла. Они у меня учатся в школе №10 в Зачаганске. У них темно-синего цвета форма. Выбрали комплект из юбки и длинного жакета. Стоит 11 тысяч тенге, но мы так и рассчитывали. Здесь качество лучше, чем то, что предлагают на рынке, - говорит пенсионерка Дария АЯШЕВА. - Наша фирма занимается разработкой школьной формы. Школьная форма должна иметь классический вид, но мы добавляем маленькие элементы декора. Каждый год мы стараемся менять фасон. К примеру, если раньше была в моде юбка со складками, то в этом году это удлиненные юбки или юбки с завышенной талией. Кроме того, в этом году вместо жакетов мы сшили девочкам удлиненные кардиганы и симметричные пиджаки. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы детям хотелось носить школьную форму, чтобы она не наскучила им, чтобы это было модно и чтобы родители были довольны качеством. Нашу одежду можно относить два года, а потом отдать младшей сестре и форма сохранит красивый вид, - рассказала коммерческий директор ТОО «Спецкомплект» Оксана ДЫКИНА.Фото Медета МЕДРЕСОВА Как выяснилось, здесь сами разрабатывают дизайн, закупают за рубежом ткань, после чего шьют форму. Шьют, кстати, тоже за рубежом, говорят, нет еще специалистов, которые смогли бы качественно и в большом количестве шить школьную форму. - При разработке фасон и при выборе цвета мы советуемся с психологами, с педагогами. Следим за модой, тщательно выбираем ткань и проверяем пошив. Все это делано для того, чтобы детям нравилось одевать именно нашу форму, а родителей устраивало качество и цена. Цены у нас приемлемые. Сарафан на девочек начинается от 7500, комплекты от 10 тысяч, на мальчиков от 11 тысяч. Конечно, есть родители, которые могут позволить себе купить сразу несколько видов школьной формы: сарафан, юбку, жакет, пиджак и так далее. Но зачем все это? Можно ведь обойтись и одним сарафаном или одним комплектом. Также и мальчикам, можно купить костюм, а можно одни брюки и кардиган, - говорит Оксана ДЫКИНА.Если вы думаете, что 15-17 тысяч за костюм это предел, то ошибаетесь. Для тех родителей, кто не нашел то что нужно их ребенку на рынке и в специализированных магазинах, есть варианты в торговых центрах и домах Уральска. Правда, там цены на порядок выше. Костюмы начинаются от 18 тысяч тенге. - В нашей школе костюмы должны быть черного цвета. В специализированных магазинах черных костюмов не нашли, то, что предлагают на рынке, нас не устроило. Поэтому были вынуждены пойти в торговые центры. На первоклассника купили костюм за 21 тысячу тенге. Еще одни брюки за 7500, - говорит мама первоклассника Алия. Стоит отметить, что это не предел. Есть костюмы на мальчиков стоимостью дороже 35 тысяч тенге, и темно–синих юбочек от 15 тысяч.