Со слов акима Каратобинского района, многие сельчане не просто ищут работу, а решаются на открытие своего дела. Так, на 1 июля текущего года в районе зарегистрировано 633 субъекта предпринимательства, из них 560 активно работают и развиваются. - На начало июля текущего года в районе было открыто 46 субъектов малого бизнеса, были обеспечены работой 46 человек, в том числе 20 в сельскохозяйственной сфере, 3 в сфере пассажирских перевозок, 10 в торговле и так далее, - перечислил аким Каратобинского района Асхат ШАХАРОВ. - Также по району в обрабатывающей сфере работают 7 малых цехов, из них 1 кулинария, 3 хлебопекарни, цех по производству питьевой воды, ателье, цех по производству пластиковых окон. Работой обеспечены 20 человек. Как мы все знаем, сейчас осуществляется программа по поддержке малого и среднего бизнеса «ДК-2020», в рамках которой двое наших сельчан готовят проектно-сметную документацию, один на открытие пункта газозаправки, второй - на строительство автокемпинга по трассе Уральск-Актюбинск. Со слов акима района, вопрос безработицы всегда стоит остро, так как большая часть работы в районе несет сезонный характер. На сегодняшний день в районе 91 человек - безработные из них 34 - молодые люди. - Мы постоянно работаем над этим вопросом, и в ближайшее время планируем провести ярмарку вакансий, чтобы снизить процент безработицы. За 6 месяцев этого года было создано 46 новых мест, 81 человек были трудоустроены на постоянные, сезонные и временные работы. По программе «Занятость-2020» 21 человек трудоустроены на социальные работы.