Бригада оренбургских врачей-офтальмологов провела две операции на глазах уральских пациентов. - Наши коллеги из Оренбурга приехали к нам, чтобы поделиться своим опытом по хирургии переднего отрезка глазного яблока, - говорит заведующий отделением офтальмологии областной клинической больницы Тулеген ИЩАНОВ. - Сегодня они провели две операции, первая микроинвазивная хирургия глаукомы, которая является малотравматичным, высокоэффективным методом лечения. Вторая операция по устранению катаракты при помощи ультразвука. После такого хирургического вмешательства, как правило, в разы уменьшается развитие осложнений, не развивается астигматизм и человеку не нужны очки. Это уникальные операции, благодаря которым человек сможет улучшить качество своей жизни. По мнению оренбургских врачей в областной клинической больнице достаточно хорошее техническое оснащение, которое позволяет проводить такие операции, не выезжая за пределы области. После обсуждения хода проведенных операций, был меморандум о дальнейшем сотрудничестве между управлением здравоохранения и Оренбургского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза». Как пояснили медики, в рамках такого сотрудничества врачи будут проходить не только обучение в оренбургской клинике, но и российские офтальмологи будут оказывать медицинские услуги уральцам на базе областной больницы на платной основе, что значительно снизит расходы уральских пациентов, которые выезжают за медицинской помощью в Оренбург. - Мы не первый год сотрудничаем с врачами вашей области, и мы готовы к дальнейшему сотрудничеству. Здесь достаточно хорошее оснащение, не так давно в областную больницу был закуплен еще один новый усовершенствованный аппарат факоэмульсификатор, надеюсь, что в следующий раз мы сможем использовать для работы и его. На постоянной основе наши специалисты будут проводить здесь методическую работу с врачами, а все остальное будет зависеть от заявок, которые будут идти от врачей вашей области, - отметил директор ОФ МНТК «Микрохирургия глаза» Александр ЧУПРОВ.