Как сообщил начальник местной полицейской службы Уральска Муслим ЖАРДЕМОВ, 13 августа в 20.40 полицейские на площади перед Центром искусств имени Кадыра Мырза-Али задержали двух девушек в полицейской форме. Выяснилось, что к полиции девушки никакого отношения не имеют, а форму облачились на девичнике. - Их видели у площади минут за 15 до задержания. Они были в гражданской одежде. А затем появились в полицейской форме на площади, где в это время праздновали День молодежи. После задержания выяснилось, что они были на девичнике, где и надели ради развлечения полицейскую форму, - сообщил Муслим ЖАРДЕМОВ. Форму у девушек изъяли и завели административное дело по статье 675 КоАП РК – «Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования». Специализированный административный суд признал девушек виновными по данной статье и оштрафовал их на 5 МРП – 10605 тенге. Кроме того, решением суда полицейская форма девушек была конфискована.