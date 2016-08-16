Сегодня, 16 августа, в филиале фонда в Уральске рассказали об итогах работы фонда за первое полугодие 2016 года. По словам Кайрата ИХСАНОВА, на 1 июля в ЕНПФ насчитывается 10,15 млн индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков, большая часть - 9,77 миллионов ИПС за счет обязательных пенсионных взносов. Общая сумма пенсионных накоплений казахстанцев превысила 6,22 трлн тенге, из них на ЗКО приходится 227,3 млрд тенге накоплений. - По нашей области 362 тысячи индивидуальных пенсионных счетов, из них 354 тысячи обязательных, 7150 обязательных профессиональных и 421 счет по добровольным пенсионным взносам, - рассказал Кайрат ИХСАНОВ. Как отметили в ЕНПФ, инвестиционный доход фонда по сравнению с прошлым годом увеличился вдвое до 267 млрд тенге. Правда, как признался директор филиала, инвестдоход фонда в прошлом году был выше инфляции, но менее, чем на 1%.