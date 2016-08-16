Это позволит разгрузить две городские поликлиники, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 16 августа, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ посетил железнодорожную поликлинику и поликлинику №6. В железнодорожной поликлинике нареканий со стороны пациентов не было. Однако практически с порога люди стали жаловаться на подъезд к медучреждению.
- Здесь плохой подъездной путь, тротуара как такового вообще нет. А врачи здесь нормальные, жалоб нет, - рассказала одна из посетительниц.
На это глава области ответил, что ремонт дороги к поликлинике - это проблема акимата и в ближайшее время они займутся ею.
Следующим объектом стала поликлиника №6. Напомним
, в апреле Алтай Кульгинов без предупреждения посетил эту поликлинику. Тогда люди пожаловались на огромные очереди в лаборатории, нехватку специалистов, а также на запись. К тому же были нарекания на то, что им самим приходится по всей поликлинике искать свои карточки.
Теперь в поликлинике установили электронную очередь. Чтобы убедиться, насколько хорошо работает электронная очередь, аким ЗКО взял номерок и сам сел в очередь. Сидящие рядом посетители рассказали, что с внедрением этой системы все стало намного быстрее.
По словам представителя фирмы "Логитекс" (фирма, которая занимается установкой системы электронной очереди - прим. автора) Антона Скрамовского, полностью работы будут завершены до конца августа.
- Пока система работает в тестовом режиме. Возле каждого аппарата стоит представитель администрации и помогает разобраться пришедшим, чтобы получить номерок. Пока электронной очереди нет только в лаборатории. Но как только будут закуплены необходимое количество компьютеров, там она тоже будет налажена, - пояснил Антон Скрамовский.
В свою очередь руководитель управления здравоохранения Камидолла Ирменов заявил, что на днях они приобретут 64 необходимых компьютера.
В ходе разговора с главой облздрава Алтай Кульгинов затронул тему поликлиники №3. По его словам многие жалуются на то, что она перегружена.
- Да, поликлиника перегружена. Мы уже обдумываем варианты. К примеру, земля есть, то есть можно построить здание. Также можно задействовать часть Областной больницы. Мы даем добро. Тогда можно будет людей с района завода Землячка, с района центрального рынка туда перевести и разгрузить заодно поликлинику №1, - сообщил Камидолла Ирменов.
Аким области в свою очередь пообещал помочь с финансированием.
- Три месяца назад со стороны пациентов было много нареканий и жалоб. После этого было решено ввести электронную очередь в этой поликлинике. Две недели система работает, население привыкает. Наша главная задача - систематизированная очередность людей - выполняется. Остались небольшие доработки, но в течение августа все будет закончено. Теперь перед нами стоит задача - оснастить такой системой и другие 6 поликлиник. Что касается частной железнодорожной поликлиники, там были жалобы по подъездным путям. Этот вопрос мы проработаем. Вообще нужно решить вопрос с подъездными путями не только к поликлиникам, но и к школам и детским садам, - пояснил Алтай Кульгинов.
По словам главы региона, буквально через неделю состоится совещание, на котором будут обсуждены наиболее острые вопросы.
Фото Медета МЕДРЕСОВА