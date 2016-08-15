СМС с таким содержанием получили жители ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". photo11 В сообщении говорится, что "желтый" уровень террористической опасности продлен до 15 января 2017 года, то есть на 5 месяцев. На сайте КНБ РК сказано, что решение принято Председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года № 611. Напомним, 5 июня в Актобе произошли теракты. Группа лиц напала на оружейные магазины, воинскую часть и пост полиции в Актобе. На всей территории республики на 40 дней был объявлен "желтый" уровень опасности. 15 июля он был продлен.