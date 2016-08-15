Такие данные за 8 месяцев 2016 года привел заместитель руководителя управления по инспекции труда Западно-Казахстанской области Арман ТУЙГИНБЕТОВ. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - За 8 месяцев этого года на производстве пострадали 50 человек, в том числе 28 - с тяжелым исходом, 4 - со смертельным исходом и 18 - в групповых несчастных случаях, - сообщил Арман ТУЙГИНБЕТОВ. - За полгода 6 работодателей привлечены к административной уголовной ответственности в виде предупреждения за нарушения правил обеспечения безопасности и охраны труда. Стоит отметить, что 22 июня погибли двое рабочих ТОО "Батыс су арнасы". Они меняли кран-балку в КНС 18А по ул. Конкина. Кроме того, 5 августа при взрыве на АГЗС в Аксае также погиб рабочий. По словам Армана ТУЙГИНБЕТОВА, их управлением создана комиссия по специальному расследованию данного несчастного случая. В эту комиссию, помимо представителя управления по инспекции труда, входит представитель от работодателя, работников, а также сотрудник ЧС. Далее материал будет передан в ДВД ЗКО. - Причина взрыва, ответственность лиц, допустивших данный несчастный случай, будет установлена по результатам проведенного специального расследования, - отметили в инспекции труда. Напомним, взрыв на газозаправке в Аксае произошел в 15 часов 5 августа. Взорвались две емкости по 10 кубометров сжиженного газа в каждой. Двое мужчин 58 и 59 лет – получили тяжелейшие ожоги. Один из пострадавших работал оператором АЗГС, второй – водитель, который заправлял свою машину. Один из пострадавших скончался вечером 8 августа, второй - ночью 10 августа.