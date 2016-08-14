Фото с сайта Tengrinews.kz В ДВД рассказали подробности операции. - Около 9 утра поступило сообщение, что неизвестный ворвался в здание ломбарда по улице Кенесары. Сработала сигнализация, в результате чего дверь заблокировалась. Внутри находились двое сотрудников ломбарда и подозреваемый. В ходе переговоров заложники были отпущены, - рассказала официальный представитель столичного ДВД Софья Кылышбекова. Она также добавила, что переговоры длились 2,5 часа. По словам представителя ДВД, помещение ломбарда охраняется удаленным способом - там имеется "тревожная кнопка", физическая охрана здесь не предусмотрена. - Мероприятие проводилось под руководством первого заместителя министра внутренних дел Марата Демеуова. Его проводила полиция совместно с экстренными службами, - добавили в ДВД Астаны. Один из жителей дома, в котором расположен ломбард, рассказал подробности спецоперации. - Вышел в подъезд, а там стоит автоматчик, он сказал "заходите обратно, идет спецоперация". Потом домой заходили опять сотрудники, они говорили не подходить к окнам, не высовываться. Затем зашли сотрудники спецназа, они спустились на козырек. Затем все закончилось, - рассказал Бауыржан Муканов. Он отметил, что слышал голоса налетчика и заложников. - Они спокойно разговаривали, не было криков. Говорили мужчина и женщина. Разобрать слова не было возможности, но женщина иногда плакала, - добавил жилец дома. Mq1eSU3wz-U Позже в здание проникли бойцы СОБРа и захватили налетчика. Во время захвата подозреваемого стрельбы не было. Проезд по улице Кенесары открыт. По информации ДВД, все заложники освобождены, никто не пострадал. Официальный представитель столичного ДВД Софья Кылышбекова сообщила, что у подозреваемого было изъято оружие. "В ходе следственных действий изъят пневматический пистолет, который отправлен на баллистическую экспертизу. Проводятся следственные действия. По уточненным данным, нападавший - мужчина 1974 года рождения. Дело расследуется по статье "Разбой".