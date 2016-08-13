Фото с сайта Tengrinews.kz - Если члены комиссии поддержат предложение о продлении моратория, тогда прекратим дальнейшую работу комиссии. Есть рабочая группа, созданная при Министерстве сельского хозяйства. Эта рабочая группа продолжит работу. Потому что нам предстоит огромная работа по инвентаризации земель. Если будет такая необходимость, то к инвентаризации земель привлечем общественные советы при областных акиматах. Эта работа будет продолжена. Если члены комиссии изъявят желание принять участие в этой работе. Хочу сказать, что двери Министерства сельского хозяйства всегда открыты, - заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов. Отметим, что большинство членов Комиссии по земельной реформе поддержали предложения, сформированные на ее заседаниях. В завершении выступления Мырзахметов подчеркнул, что если Глава государства поддержит продление моратория до 2021 года, комиссия прекратит свою работу. Всего было проведено пять заседаний и четыре выездные встречи с населением Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Атырауской областей. По итогам работы комиссии было утверждено десять предложений. 1. Предлагается сохранить институт аренды сельхозземель для физических и юридических лиц РК сроком до 49 лет. При этом посредством законодательных норм: - усилить контроль за рациональным использованием земель и выполнением землепользователями взятых на себя обязательств путем введения постоянного мониторинга (первые пять лет аренды - ежегодно, в последующие периоды на орошаемой пашне - каждые три года, на богарной - каждые пять лет); предусмотреть отдельную и детальную регламентацию порядка предоставления сельхозземель в Земельном кодексе; - для обеспечения прозрачности конкурсов по предоставлению сельхозземель включить в состав конкурсной комиссии представителей общественных советов и объединений; - разработать правила проведения конкурсов, устанавливающие конкретный порядок действий акиматов по предоставлению сельхозземель; - срок аренды определять в зависимости от объема инвестиций, в соответствии с бизнес-планом. Решение о продлении сроков аренды принимать при участии общественных советов и объединений, по результатам мониторинга использования земли и надлежащего исполнения условий договора аренды; - разработать и утвердить типовой договор аренды сельхозземель с уточнением и усилением обязанностей землепользователей и их ответственности; - усилить требования по рациональному использованию сельхозземель. 2. Установить предельные (максимальные) размеры сельхозземель, предоставляемых в аренду казахстанцам. 3. Ужесточить требования к предоставлению сельхозземель на приграничных территориях с определением их радиуса от государственной границы в зависимости от местных условий и особенностей региона. 4. Определить площади пастбищ и сенокосов вокруг населенных пунктов для удовлетворения нужд населения по содержанию их личного подворья и установить запрет на их предоставление в землепользование физическим и юридическим лицам РК. Нужды населения в пастбищных и сенокосных угодьях отнести к государственным нуждам для возможности их принудительного изъятия. 5. Принимая во внимание проблемные вопросы предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предлагается предоставить акиматам возможность выкупа предусмотренных для ИЖС земельных участков под государственные нужды, для чего отнести предоставление земель под ИЖС к государственным нуждам. Причиной тому служит острая нехватка земель в областных центрах и крупных городах, обеспеченных инфраструктурой, не говоря о том, что количество стоящих в очереди граждан за получением 10 соток земли превысило миллион человек. Также необходимость усиления работы в данном направлении обусловлена тем, что основная масса звонков, поступивших в call-центры, и предложений на сайт jerturaly.kz касаются земель под ИЖС. 6. Выработанные на сегодняшний день членами комиссии предложения по сохранению и совершенствованию института аренды сельхозземель казахстанцами внести в парламент. 7. Министерству сельского хозяйства предложено организовать работу по расширению действия моратория на нормы предоставления сельхозземель совместным предприятиям, имеющим в уставном капитале долю иностранного капитала. 8. Министерству сельского хозяйства в установленном законодательством порядке сформировать в законопроект предложенные нормы комиссии, организовать работу по внесению их в парламент и продолжить деятельность по совершенствованию земельного законодательства. 9. Принимая во внимание необходимость получения достоверной информации о фактическим использовании и качестве сельхозземель, для выработки аргументированных предложений по нормам Земельного кодекса, на которые введен мораторий, и проведения их детальной ревизии, внести Президенту предложение о продлении действующего моратория на пять лет до 31 декабря 2021 года. 10. В случае одобрения Президентом предложений завершить работу комиссии. При желании члены комиссии могут принимать участие в работе Министерства сельского хозяйства по дальнейшему совершенствованию земельного законодательства.