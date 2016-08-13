Ежегодно 12 августа тысячи молодых людей во всем мире отмечают Международный день молодежи. Не отстали от зарубежной молодежи и наши уральские ребята, подготовив к этому дню уличное шоу – «Караоке-BATTLE». - Международный день молодежи в нашей области стали отмечать с 2000 года, - говорит заместитель руководителя областного ресурса центра работы с молодежью Данияр УАЛИАХМЕТ. – Сегодняшний праздник проводит областной ресурсный центр по работе с молодежью. День молодежи отмечают не только в городе, но и во всех 12 районах нашей области. И в каждом районе по-своему. Например, в Акжайыкском районе днем прошла молодежная спартакиада, а вечером сельчан ждет концерт, который подготовила молодежь, в Сырымском и Бурлинском районах на праздник пригласили артистов из нашего города, в Теректинском районе праздничную программу завершит салют и так далее. На праздничное шоу собрались не только молодые участники, но и зрители всех возрастов. Перед началом песенных соревнований представители молодежных объединений устроили танцевальный флэш-моб, приглашая на танцпол пришедших на шоу горожан. Для тех, кто любит более спокойные развлечения, молодые активисты предлагали сыграть в национальные игры или получить в подарок арт-рисунок на руке. - Я студентка третьего курса Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им.Жангир хана и являюсь волонтером от Альянса молодежи, - говорит Лунара ТЫНЫШКАЛИЕВА. – С детства люблю рисовать, поэтому с удовольствием откликнулась, чтобы порадовать наших уральцев вот такими арт-рисунками. Конечно, это красота ненадолго, но пусть хоть несколько часов она порадует человека и подарит атмосферу праздника. После активных танцев и веселых конкурсов на смекалку всех собравшихся ожидал главный конкурс - «Караоке-BATTLE», участвовать в котором мог любой желающий. - Караоке-шоу состоит из трех туров, - пояснил один из активных участников Самат. – В первом туре все желающие исполняют песни из предложенного списка, обычно во второй тур проходит менее половины исполнителей, которым предстоит ответить на вопросы и угадать прозвучавшие мелодии. И в третьем туре все собравшиеся зрители делают выбор наиболее понравившегося участника. Я думаю, что такое веселое шоу не утомит никого и всем понравится. Как пояснили участники - сегодняшний «Караоке-BATTLE» - своеобразный разогрев перед завтрашним праздником. Главный областной праздник пройдет завтра на площади Кадыра Мырза Али. Горожан ждет шоу-программа с участием ди-джеев области, а также на праздник приедут российские гости – барабан-шоу из Тольятти и музыкальная группа из Самары.