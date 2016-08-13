По данным врачей эндокринологов и хирургов, в нашем регионе большое количество людей страдает от эндокринологических патологий. Ежегодно только в областной клинической больнице проводится около 60 операций на щитовидной железе, большинство пациентов – женщины. Для передачи мирового опыта в области эндохирургии щитовидной железы в течение нескольких дней врачи из Южной Кореи под руководством генерального директора клиники «Мин», профессора Сеульского университета Кима Джона Мина будут проводить мастер-классы для местных врачей-эндокринологов и хирургов, а также проведут осмотр и консультацию жителей областного центра. Казахстанские врачи рассказали, что таким образом они перенимают опыт зарубежных коллег и смогут повысить свой профессионализм, а впоследствии делать операции не менее качественно. - Не так давно один из наших врачей, хирург высшей категории, заведующий отделением экстренной хирургии Куаныш ЖАЙШЕВ в рамках тесного международного сотрудничества и с целью дальнейшего развития эндоскопической малоинвазивной хирургии прошел обучение в клинике "Мин" Южной Кореи, – говорит заместитель директора по хирургии областной клинической больницы Куттымурат ЖАКСЫГАЛИЕВ. - Теперь ведущие специалисты клиники приехали к нам, чтобы провести 4 операции на щитовидной железе. Метод эндоскопической тиреоидэктомии является хирургической процедурой с высоким уровнем безопасности. И такой практический опыт очень полезен для наших врачей. Думаю, что в ближайшем будущем мы сможем проводить такие операции уже на базе нашей больницы. Как объяснили врачи, операция методом эндоскопической тиреоидэктомии имеет ряд преимуществ – после ее проведения у пациента практически не виден шов, так как проводится она через небольшие отверстия при помощи специальных хирургических инструментов, не теряется много крови, а самое главное – щитовидная железа после удаления кист и узелков остается работоспособной.