Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Ранее сообщалось, что полковник Жантурин на системной основе получал взятки от руководителей районных отделов по делам обороны за беспрепятственное прохождение медкомиссии и поступление кандидатов в Военно-техническую школу, отсрочку призывников от службы, а также за общее покровительство военнослужащих. По информации Военного суда Актюбинского гарнизона, его признали виновным по статье "получение взятки" и приговорили к штрафу в размере пяти миллионов 950 тысяч тенге с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления. Кроме того, суд приговорил лишить Жантурина воинского звания "полковник". Также сообщается, что Жантурин полностью признал свою вину, раскаялся в совершенном преступлении и активно способствовал органу уголовного преследования в раскрытии уголовного правонарушения.