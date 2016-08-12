В Актобе вынесли приговор экс-руководителю департамента по делам обороны Галымжану Жантурину, который был задержан 14 июня департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области, сообщают Tengrinews.kz со ссылкой на Военный суд Актюбинского гарнизона. Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Ранее сообщалось, что полковник Жантурин на системной основе получал взятки от руководителей районных отделов по делам обороны за беспрепятственное прохождение медкомиссии и поступление кандидатов в Военно-техническую школу, отсрочку призывников от службы, а также за общее покровительство военнослужащих. По информации Военного суда Актюбинского гарнизона, его признали виновным по статье "получение взятки" и приговорили к штрафу в размере пяти миллионов 950 тысяч тенге с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления. Кроме того, суд приговорил лишить Жантурина воинского звания "полковник". Также сообщается, что Жантурин полностью признал свою вину, раскаялся в совершенном преступлении и активно способствовал органу уголовного преследования в раскрытии уголовного правонарушения.