Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима города сообщили, что участок улицы Чагано-Набережная закроют из-за аварийных работ на канализационном коллекторе. - Движение будет перекрыто по улице Чагано-Набережной, ул. Алмазова на участке от проспекта Евразия до улицы Неусыпова. Объезд будет осуществляться по улице Неусыпова. Ремонтные работы начнутся сегодня в 18.00 и закончатся 15 августа, - отметили в пресс-службе акима города.