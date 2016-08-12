Pokemon GO — это игра компании Nintendo, выпущенная для смартфонов и планшетов под управлением Android и iOS. Цель игры — поймать как можно больше покемонов. Игроки Pokemon Go должны передвигаться по улицам с телефоном или планшетом в руке. На карте обозначаются локации покемонов: когда игрок находит подобное место, он включает камеру, видит на экране покемона и ловит его. Сделать это можно, запустив в существо так называемый покебол (механика, как в игре Angry Birds). Pokemon Go использует так называемую дополненную реальность (augmented reality; AR): технология позволяет игрокам видеть на экране гаджета нарисованных персонажей на фоне реального пространства — на улице, в помещении, в транспорте.

Иллюстративное фото с сайта www.iidf.ru Молодой человек по имени Константин, который дал объявление о почасовой ловле покемонов, объяснил, что его услуга стоит 100 тенге в час.По всей вероятности его услуги пользуются большим спросом. - Я ловлю покемонов с вашего телефона и, естественно, с вашего аккаунта, - сообщил Константин. - Однако сегодня я уже занят, могу только завтра после обеда.Кроме почасовых услуг, можно купить уже готовый аккаунт игры. Хозяин предлагает такой аккаунт за 11 тысяч тенге. В объявлении говорится, что это один из лучших аккаунтов в ЗКО. - Очень много яиц, контейнеров и бонусов. Уровень аккаунта 16. Самые сильные и редкие покемоны, которые стоят по 5000 тенге, - говорится в объявлении.