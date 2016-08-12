Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно материалам уголовного дела, Нурулина, используя свое служебное положение, получала заработные платы за двух уволенных по собственному желанию сотрудников детского сада с 2014 по август 2015 года путем внесения их фамилий в табель рабочего времени. - Уральский городской суд признал Нурулину виновной по ст.189 ч.3 п.«1,2» УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, неоднократно, в крупном размере". Суд учел, что подсудимая возместила материальный ущерб и назначил ей более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение. Таким образом, суд приговорил Нурулину к штрафу в размере 2000 МРП (3964000 тенге) с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.