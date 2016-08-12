Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно материалам уголовного дела, Нурулина, используя свое служебное положение, получала заработные платы за двух уволенных по собственному желанию сотрудников детского сада с 2014 по август 2015 года путем внесения их фамилий в табель рабочего времени. - Уральский городской суд признал Нурулину виновной по ст.189 ч.3 п.«1,2» УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, неоднократно, в крупном размере". Суд учел, что подсудимая возместила материальный ущерб и назначил ей более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение. Таким образом, суд приговорил Нурулину к штрафу в размере 2000 МРП (3964000 тенге) с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.