По словам судисполнителя Гульнары ИСМАГУЛОВОЙ, чаще всего к ним обращаются женщины, мужья которых годами не платят алименты своим детям. - Ежегодно мы проводим такую акцию по оказанию помощи при взыскании алиментов. К примеру, сегодня к нам приходила женщина, бывший супруг которой не дает денег на содержание ребенка уже пять лет. После нашей консультации она обратится к судебному исполнителю, который проверит наличие у должника имущества. Если у ее бывшего мужа есть квартира, участок или же машина, мы имеем право арестовать имущество и выставить на торги. После окончания торгов этими деньгами будет погашен долг по алиментам. Чаще неплательщики ссылаются на отсутствие постоянной работы, - Гульнара ИСМАГУЛОВА. - Если же человек работает, но не оплачивает долги, то мы направляем на работу письмо, и с его заработной платы удерживается 50%. Из них 25% зарплаты - это алименты на одного ребенка и 25% - в сумму погашения долга. Вообще, если же должник не работает, то алименты высчитываются со среднемесячной зарплаты. Получается примерно 25-26 тысяч тенге на ребенка. Стоит отметить, что в основном злостные неплательщики алиментов - это мужчины, реже женщины, которые отказались от детей и ребенок был помещен в детский дом. - У нас в области, конечно, есть и мамы, которые отказываются платить алименты, но их не так много. Чаще всего это мамы детей-отказников. Ребенок, находясь в детдоме, также должен получать алименты и мы оказываем помощь таким детям. Также хочу сказать, что граждане могут обратиться к частным судебным исполнителям, которые помогут взыскать долги бесплатно. Оплату за свои услуги они потом взыщут с должника. К сожалению, не все люди об этом знают и поэтому не обращаются к судисполнителям, - отметила Гульнара ИСМАГУЛОВА. К слову, департаментом юстиции проводятся рейды по тем, кто имеет задолженности по алиментам и не имеют работы. Таким людям предлагают работу и ставят на учет в органы соцзащиты труда. В ЗКО 1187 пап оплачивают алименты в добровольном порядке, у 1758 человек алименты удерживаются с зарплаты и 1150 - оплачивают частично.