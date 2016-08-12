Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы областного суда ЗКО, Уральский городской суд признал уже бывшего руководителя отдела контроля на железнодорожном транспорте РГУ «Инспекция транспортного контроля по ЗКО» Рустама МУКАНОВА виновным в получении взятки. Из материалов дела следует, что Рустам МУКАНОВ с января по апрель нынешнего года осуществлял денежный сбор с начальников поездов за покровительство и непроведение проверок со стороны РГУ «ИТК по ЗКО». Суд признал МУКАНОВА виновным по статье 366 ч.2 УК РК – «Получение взятки должностным лицом» и приговорил его к штрафу в размере 60-кратной суммы взятки, то есть 7 миллионов 980 тысяч тенге, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. Суд также вынес частное постановление в адрес руководства РГУ «Инпекция транспортного контроля по ЗКО» о ненадлежащем контроле со стороны руководства за подчиненным должностным лицом и слабой работой по профилактике коррупционных преступлений среди сотрудников. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.