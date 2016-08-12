Как сообщили полицейские, ежегодно проводится республиканская акция «Дорога в школу». Ее цель - помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, собраться в школу. Полицейские ДВД ЗКО также каждый год принимают активное участие в этой акции, оказывая помощь таким детям. По словам организатора акции, старшего инспектора УАП ДВД ЗКО подполковника полиции Нуртая Лезова, они стараются как можно чаще проводить всевозможные акции, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, а также благотворительные мероприятия. - Мы ежегодно оказываем помощь многодетным и малообеспеченным семьям в приобретении школьной формы, - рассказал нуртай Лезов. - В этом году мы помогли семье Вадениктовых, которые проживают в однокомнатном общежитии. В их семье 6 детей, 5 из которых школьного возраста - Ирина, Виктория, Анатолий, Александр, Никита, а самой младшей Валерии – всего 1 годик. Детям подарили школьную и спортивную форму, теплую одежду, обувь, ранцы и канцелярские принадлежности. По словам спонсора, помощь он оказал от чистого сердца. - Детям, тем более из многодетной семьи, я помогаю от чистого сердца, пусть только учатся хорошо и радуют свою маму, - говорит глава ТОО. Нужно отметить, что семья с теплотой приняла гостей, дети были рады подаркам. Так, мама семейства рассказала гостям о достижениях своих детей в учебе и спорте, показала грамоты и награды детей за участие в соревнованиях и конкурсах. Двое детей - Ирина и Анатолий - обучаются в областной специализированной школе-интернате для детей с нарушением зрения. Ирина вот уже несколько лет подряд принимает участие в фестивалях и конкурсах, где принимают участие дети с ограниченными возможностями. К примеру, в апреле 2016 года Ирина приняла участие в международной научно-практической конференции школьников с ограниченными возможностями, который проходил в городе Самара Российской Федераций и заняла там 1 место. Анатолий неоднократно занимал призовые места по национальной игре «Тогызкумалак». Ольга Вадениктова и ее дети поблагодарили своих гостей за подарки и организовали чаепитие.