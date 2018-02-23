100 сел ЗКО обеспечат широкополосным интернетом

Об этом рассказал вице-министр информации и коммуникаций РК Кайрат БАЛЫКБАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 23 февраля, вице-министр информации и коммуникаций РК Кайрат БАЛЫКБАЕВ посетил центр оказания услуг "Смарт Уральск". Кайрат БАЛЫКБАЕВ отметил, что цель его приезда - разъяснение Послания главы государства. - С учетом того, что послание связано с цифровизацией или четвертой промышленной революцией, наше министерство утвердило государственную программу "Цифровой Казахстан", и мы ее мониторим, - пояснил вице-министр. - У вас открылся смарт-ЦОН, а это одно из направлен