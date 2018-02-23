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Социум

100 сел ЗКО обеспечат широкополосным интернетом

Об этом рассказал вице-министр информации и коммуникаций РК Кайрат БАЛЫКБАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 23 февраля, вице-министр информации и коммуникаций РК Кайрат БАЛЫКБАЕВ посетил центр оказания услуг "Смарт Уральск". Кайрат БАЛЫКБАЕВ отметил, что цель его приезда - разъяснение Послания главы государства. - С учетом того, что послание связано с цифровизацией или четвертой промышленной революцией, наше министерство утвердило государственную программу "Цифровой Казахстан", и мы ее мониторим, - пояснил вице-министр. - У вас открылся смарт-ЦОН, а это одно из направлен
Кристина Кобина
100 сел ЗКО обеспечат широкополосным интернетом
Об этом рассказал вице-министр информации и коммуникаций РК Кайрат БАЛЫКБАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 23 февраля, вице-министр информации и коммуникаций РК Кайрат БАЛЫКБАЕВ посетил центр оказания услуг "Смарт Уральск". Кайрат БАЛЫКБАЕВ отметил, что цель его приезда - разъяснение Послания главы государства. - С учетом того, что послание связано с цифровизацией или четвертой промышленной революцией, наше министерство утвердило государственную программу "Цифровой Казахстан", и мы ее мониторим, - пояснил вице-министр. - У вас открылся смарт-ЦОН, а это одно из направлений цифрового Казахстана. Мы считаем, что оказание государственных услуг должно проходить в новом формате. Раньше была практика, если населению что-то нужно, оно приходит к государству, сейчас парадигма меняется и государство само должно прийти к человеку. Также вице-министр отметил, что в городской многопрофильной больнице запущена проактивная услуга по рождению ребенка. - Теперь роженица может сделать свидетельство о рождении ребенка по телефону и таким же образом в первые дни рождения поставить ребенка на очередь в дошкольное учреждение или проверить поступление социального пособия с помощь номера счета, - рассказал вице-министр. Кайрат БАЛЫКБАЕВ пояснил, что их ведомством в Астане реализуется большой проект по обеспечению широкополосным доступом в интернет сельских населенных пунктов. - Мы введем широкополосный интернет по оптическим линиям связи 20 Мбит в секунду порядка 1250 сел до 2020 года. В этом списке насчитывается 100 сел ЗКО, - заявил вице-министр информации и коммуникаций РК.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
вице-министр

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