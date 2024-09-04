11 детей погибли в авариях с начала года в ЗКО

Особое беспокойство полицейских вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. Так, только с начала этого года на дорогах области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 176 аварий, в результате которых 11 детей погибли и 214 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила старший инспектор ДП ЗКО Жанар Тулеугалиева во время брифинга в РСК.

Для профилактики детского травматизма в области с 26 августа по 6 сентября проводится республиканская акция «Внимание – дети!».

– Основная цель акции – предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей. В этой связи, полицией совместно с органами образования среди учащихся, на родительских собраниях, в дошкольных учреждениях, а также с водителями проводятся разъяснительные работы о соблюдении ПДД. 1 сентября организовано участие сотрудников полиции в проведении общешкольных линеек, посвященных началу учебного года, - рассказала Жанар Тулеугалиева.

Кроме того, участковые проводят встречи с представителями КСК, ОСИ по безопасности дорожного движения в жилых зонах, дворовых территориях, вблизи детских и спортивных площадок.



