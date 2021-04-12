Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

11 детей вытащили из горящей многоэтажки в Атырауской области (видео)

Всего из здания пришлось эвакуировать 36 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар произошел 11 апреля в 4.19 в пятиэтажном доме №31 в третьем микрорайоне города Кульсары. В квартире горел натяжной потолок на площади восемь квадратных метров. – На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, - сообщили в ДЧС ЗКО. К слову, из горящего дома пожарные эвакуировали 36 человек, 11 из которых - дети. Стоит отметить, что троих детей
Арайлым Усербаева
11 детей вытащили из горящей многоэтажки в Атырауской области (видео)
Всего из здания пришлось эвакуировать 36 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
11 детей вытащили из горящей многоэтажки в Атырауской области (видео)
11 детей вытащили из горящей многоэтажки в Атырауской области (видео)
По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар произошел 11 апреля в 4.19 в пятиэтажном доме №31 в третьем микрорайоне города Кульсары. В квартире горел натяжной потолок на площади восемь квадратных метров. – На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, - сообщили в ДЧС ЗКО. К слову, из горящего дома пожарные эвакуировали 36 человек, 11 из которых - дети. Стоит отметить, что троих детей и нескольких взрослых эвакуировали сотрудники полиции, которые прибыли на место пожара. – Сотрудники полиции тут же вызвали пожарных, скорую и оперативно прибыли на место происшествия. Так как на момент прибытия полицейских дом уже наполнился густым дымом, они не стали дожидаться прибытия пожарных и, пробравшись через дым, вытащили детей в возрасте 4, 5, 6 лет, пожилых и взрослых из соседних квартир и передали их сотрудникам скорой помощи. На данный момент жизни людей ничто не угрожает, - сообщили в полиции. j7E_5vU-aIk Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
Пожар полиция дом

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article