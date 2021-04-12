11 детей вытащили из горящей многоэтажки в Атырауской области (видео)

Всего из здания пришлось эвакуировать 36 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар произошел 11 апреля в 4.19 в пятиэтажном доме №31 в третьем микрорайоне города Кульсары. В квартире горел натяжной потолок на площади восемь квадратных метров. – На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, - сообщили в ДЧС ЗКО. К слову, из горящего дома пожарные эвакуировали 36 человек, 11 из которых - дети. Стоит отметить, что троих детей