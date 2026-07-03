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Происшествия

11-летний мальчик за рулем пикапа насмерть сбил восемь человек

Әсемай Талғатқызы
11-летний мальчик за рулем пикапа насмерть сбил восемь человек
Фото: depositphotos.com

В Таиланде 11-летний мальчик за рулем пикапа совершил наезд на группу буддийских монахов, совершавших пешее паломничество. В результате аварии погибли восемь человек, еще 26 получили травмы, передает МойГород со ссылкой на Daily Mail.

Трагедия произошла утром в провинции Мукдахан на северо-востоке страны. По данным полиции, вдоль дороги шли 34 монаха, когда в них на высокой скорости врезался пикап Isuzu.

Восемь паломников скончались на месте. Еще 14 человек с тяжелыми травмами доставили в больницы, остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

За рулем автомобиля находился 11-летний ребенок. Полицейские задержали мальчика и начали расследование. По предварительным данным, он без разрешения взял автомобиль своего отца и уехал из дома.

Позже сотрудники полиции разыскали бабушку ребенка. Она сообщила, что у внука есть особые потребности. По ее словам, утром мальчик самостоятельно сел за руль и уехал, после чего она обратилась в полицию с просьбой остановить автомобиль.

Следствие установило, что перед трагедией пикап проехал через контрольно-пропускной пункт и направился в сторону города Мукдахан, где и произошло смертельное ДТП.

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