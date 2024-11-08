11-летний танцор из Уральска взял золото в Испании

11-летний танцор Сулейман Султан, ученик школы №18 в Уральске, выиграл золото на международном фестивале Fiestalonia Milenio в Испании. Он исполнил казахский танец и обошел конкурентов из более чем 20 стран. Фестиваль проходил в Каталонии с 25 по 30 октября и собрал юных артистов со всего мира, включая Африку, Малайзию, Литву, Германию, Украину и другие страны.

На фестивале выступали вокальные студии, хореографические коллективы, оркестры, театры и сольные исполнители. Сулейман был единственным, кого специально пригласили представлять Казахстан. Президент фестиваля лично приехал в Казахстан, чтобы выбрать участника, и пригласил Сулеймана на отбор в Актобе, а затем оплатил его поездку в Испанию. Сулейман танцует с 5 лет и уже неоднократно становился победителем конкурсов. В прошлом году мальчик получил Гран-при в Бишкеке.

Отец Сулеймана, Султан Даутов, является его художественным руководителем и балетмейстером Западно-Казахстанской филармонии. Он рассказывает, что Сулейман сам выбрал танец, наблюдая за выступлениями родителей с трех лет. В пять лет он попросился выйти на сцену и с тех пор занимается танцами профессионально, выступая с опытными танцорами.

— С трех лет он смотрел наши танцевальные видео и клипы. Моя супруга сейчас больше не танцует, а Сулейман уже тогда сам пробовал танцевать дома, ходил с нами на концерты и даже танцевал за кулисами. К пяти годам он сам попросился на сцену и захотел выступать вместе с нами. Так и начался его путь. Раньше он занимался и футболом, но из-за множества соревнований и выступлений решил сосредоточиться только на танцах. У меня нет младшего состава, поэтому он сразу начал танцевать с профессионалами как солист, — поделился его отец и руководитель группы Султан Даутов.

Художественный руководитель отмечает, что Сулейман в казахском танце перенимает многое от него, но у мальчика уже есть своя уникальная харизма. Отец старается ставить ему сложные и интересные постановки.

— На конкурсе дети показывали танцы своих народов. Если говорить о профессиональном уровне, большинство постановок были несложными и адаптированы для возраста от 10 до 14 лет. У Сулеймана же всегда более сложные и «взрослые» номера. Конкурс стал для него важным международным опытом — он увидел, как готовятся танцоры из других стран. Мы планируем и дальше участвовать в конкурсах, преимущественно международных. Чаще всего нас приглашают сами организаторы. Сулейман уже в 8 лет решил, что хочет стать хореографом. Кроме народных танцев он танцует и современные. Молодым танцорам я советую найти хорошего педагога, — отметил балетмейстер Султан Даутов.

Недавно Сулейман начал танцевать в мужском детском ансамбле «РУХ», который открылся в центре творчества в Уральске. Ансамбль насчитывает более 30 мальчиков и уникален для Казахстана. Султан Даутов подчеркивает, что казахстанские танцоры входят в топ-3 по сложности постановок, передавая истории через свои танцы.