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Происшествия

11 тысяч долларов перечислили мошенникам двое жителей Актобе, которые хотели быстро разбогатеть

В городе участились случаи мошенничества, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта yarnovosti.com По данным пресс-службы ДВД Актюбинской области, мошенники действуют по отлаженной системе - размещают в интернете объявления о продаже запчастей, шуб и прочих товаров нарочно указывали цены ниже рыночных, или обещая 100% прибыль при инвестиции в бизнес. - После этого продавцы начинали вести переписку с покупателями, предлагая перечислить предоплату за необходимый товар. Потерпевшие, не подозревая подвоха и доверяя незнакомцам в интернете, перечисляли деньги на банков
Дана Рахметова
11 тысяч долларов перечислили мошенникам двое жителей Актобе, которые хотели быстро разбогатеть
В городе участились случаи мошенничества, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта yarnovosti.com По данным пресс-службы ДВД Актюбинской области, мошенники действуют по отлаженной системе - размещают в интернете объявления о продаже запчастей, шуб и прочих товаров нарочно указывали цены ниже рыночных, или обещая 100% прибыль при инвестиции в бизнес. - После этого продавцы начинали вести переписку с покупателями, предлагая перечислить предоплату за необходимый товар. Потерпевшие, не подозревая подвоха и доверяя незнакомцам в интернете, перечисляли деньги на банковский счет. Ущерб по каждому из фактов составлял сотни тысяч тенге. Наивным покупателям сообщали о том, что в скором времени товар поступит. Также в других случаях доверчивым людям обещали при инвестиции денег большую прибыль. Просили перечислить деньги в иностранной валюте, обещая 100% прибыль, после чего не выходили на связь. При этом денежные средства перечислялись в Россию. К примеру, подобным способом двое актюбинцев, решивших разбогатеть, перечислили 11 тысяч долларов США, - рассказали в пресс-службе. Полицейские в очередной раз просят граждан быть бдительными и не перечислять заранее деньги при совершении сделок купли-продажи. - Не нужно сообщать незнакомым лицам информацию о банковских счетах и личные данные. Если в отношении Вас все же были совершены противоправные действия, следует не затягивать и незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по месту жительства. Также случай произошел с 54-летним мужчиной. По объявлению на одном из сайтов объявлений злоумышленник обманным путем, пообещав купить автобус, заполучив номер банковской карты, снял со счета потерпевшего наличные денежные средства в сумме 8100 долларов США, - рассказали в полиции, добавив, что по всем фактам ведутся досудебные расследования.
Актобе мошенники

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