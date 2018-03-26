11 тысяч долларов перечислили мошенникам двое жителей Актобе, которые хотели быстро разбогатеть

В городе участились случаи мошенничества, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта yarnovosti.com По данным пресс-службы ДВД Актюбинской области, мошенники действуют по отлаженной системе - размещают в интернете объявления о продаже запчастей, шуб и прочих товаров нарочно указывали цены ниже рыночных, или обещая 100% прибыль при инвестиции в бизнес. - После этого продавцы начинали вести переписку с покупателями, предлагая перечислить предоплату за необходимый товар. Потерпевшие, не подозревая подвоха и доверяя незнакомцам в интернете, перечисляли деньги на банков