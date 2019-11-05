111 призывников ищут через соцсети в Атырау

Акимат города опубликовал в соцсетях списки призывников с просьбой прийти в горвоенкомат, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырау в самом разгаре осенний призыв. В призывной комиссии в этом сезоне отмечают, что со здоровьем у будущих солдат всё хорошо. Однако до сих пор есть проблема в том числе в уклонистах. Акимату пришлось даже обнародовать во всех соцсетях список уклонистов. Всего в списке 111 фамилий, парни - 1997-2001 годов рождения. - Просим этих призывников обратиться в объединенное управление по делам обороны города Атырау (горвоенкомат)