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Социум

111 призывников ищут через соцсети в Атырау

Акимат города опубликовал в соцсетях списки призывников с просьбой прийти в горвоенкомат, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырау в самом разгаре осенний призыв. В призывной комиссии в этом сезоне отмечают, что со здоровьем у будущих солдат всё хорошо. Однако до сих пор есть проблема в том числе в уклонистах. Акимату пришлось даже обнародовать во всех соцсетях список уклонистов. Всего в списке 111 фамилий, парни - 1997-2001 годов рождения. - Просим этих призывников обратиться в объединенное управление по делам обороны города Атырау (горвоенкомат)
gorod
111 призывников ищут через соцсети в Атырау
Акимат города опубликовал в соцсетях списки призывников с просьбой прийти в горвоенкомат, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырау в самом разгаре осенний призыв. В призывной комиссии в этом сезоне отмечают, что со здоровьем у будущих солдат всё хорошо. Однако до сих пор есть проблема в том числе в уклонистах. Акимату пришлось даже обнародовать во всех соцсетях список уклонистов. Всего в списке 111 фамилий, парни - 1997-2001 годов рождения. - Просим этих призывников обратиться в объединенное управление по делам обороны города Атырау (горвоенкомат) по адресу: г. Атырау , ул. А.Байжигитова, дом №64а. И предупреждаем, что в соответствии со ст.648 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность, - отметили в акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
призывники Соцсети

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