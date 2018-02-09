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Происшествия Социум

117 пожаров на автотранспорте произошло в ЗКО

Такое количество пожаров на автотранспорте было зарегистрировано за прошлый год, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ДЧС ЗКО, с начала этого года на территории области зарегистрировано 7 случаев возгорания автомобилей. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года можно отметить, что количество пожаров уменьшилось на 40%. Чаще всего причиной пожара становилось короткое замыкание электрической проводки, - пояснили в ДЧС ЗКО. К слову, всего за 2017 год произошло 117 пожаров на автотранспорте.
Кристина Кобина
117 пожаров на автотранспорте произошло в ЗКО
Такое количество пожаров на автотранспорте было зарегистрировано за прошлый год, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ДЧС ЗКО, с начала этого года на территории области зарегистрировано 7 случаев возгорания автомобилей. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года можно отметить, что количество пожаров уменьшилось на 40%. Чаще всего причиной пожара становилось короткое замыкание электрической проводки, - пояснили в ДЧС ЗКО. К слову, всего за 2017 год произошло 117 пожаров на автотранспорте.
Пожар возгорание автомобиль

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