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Происшествия

12-летний мальчик умер после тренировки по таэквандо в Атырау

Это было лишь второе занятие ребенка, которое стало для него роковым, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника городского отдела спорта и физической культуры г.Атырау Рината ИБРАГИМОВА, 20 января мальчика на тренировки привела бабушка. Ребенку стало плохо после пробежки, которую спортсмены традиционно делают перед основными тренировками. -Мальчик пожаловался на головные боли и тошноту. Тренер сразу вызвал скорую. Ему сделали укол и сразу же увезли в больницу, - рассказал Ринат ИБРАГИМОВ. Выяснилось, что мальчик воспитывался у бабушки,
gorod
12-летний мальчик умер после тренировки по таэквандо в Атырау
Это было лишь второе занятие ребенка, которое стало для него роковым, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника городского отдела спорта и физической культуры г.Атырау Рината ИБРАГИМОВА, 20 января мальчика на тренировки привела бабушка. Ребенку стало плохо после пробежки, которую спортсмены традиционно делают перед основными тренировками. -Мальчик пожаловался на головные боли и тошноту.  Тренер сразу вызвал скорую. Ему сделали укол и сразу же увезли в больницу,  - рассказал Ринат ИБРАГИМОВ. Выяснилось, что мальчик воспитывался у бабушки, которая и  привела его на секцию по таэквандо. Обязательную медицинскую справку о том, что ребенку разрешены физические нагрузки, бабушка обещала занести позже. Принимая на занятия ребёнка тренер и не подозревал о его заболевании. Оказалось, что с 2014 года мальчик стоял на учете в связи с заболеванием крови. Главный врач детской Областной больницы Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ отказался комментировать данный факт, сообщил лишь, что ребенка привезли  уже мертвым. Другие подробности выясняются. Ерлан ОМАРОВ
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