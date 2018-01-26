12-летний мальчик умер после тренировки по таэквандо в Атырау

Это было лишь второе занятие ребенка, которое стало для него роковым, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника городского отдела спорта и физической культуры г.Атырау Рината ИБРАГИМОВА, 20 января мальчика на тренировки привела бабушка. Ребенку стало плохо после пробежки, которую спортсмены традиционно делают перед основными тренировками. -Мальчик пожаловался на головные боли и тошноту. Тренер сразу вызвал скорую. Ему сделали укол и сразу же увезли в больницу, - рассказал Ринат ИБРАГИМОВ. Выяснилось, что мальчик воспитывался у бабушки,