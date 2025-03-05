12-летний палуан из ЗКО завоевал звание «Бала барысы»

В спортивном комплексе «Орал» прошел открытый турнир по национальному спорту қазақ күресі. В нем принимали участие 49 мальчиков из разных районов области. Подобное спортивное мероприятие впервые проводится в стране. В турнире участвовали 13-летние подростки весом более 45 килограммов.

Юным палуанам мастер-класс провел победитель республиканского турнира «Казакстан барысы-2024» Ерасыл Кажыбаев. Он поделился с молодыми спортсменами своим опытом, тактикой и стратегией ведения боя.

По итогам соревнований звание «Бала барысы-2025» завоевал 13-летний спортсмен из Уральска Алимхан Курмангали. Его наградили ценными подарками и сертификатом в 150 000 тысяч тенге. Мальчик занимается дзюдо.

Ранее мы писали о спортсменке из ЗКО, которая завоевала «бронзу» чемпионата мира по шорт-треку.