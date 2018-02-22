1,2 млрд тенге заплатили западноказахстанцы в фонд медстрахования

Из них более 206 млн тенге перечислили индивидуальные предприниматели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" С июля 2017 года в Казахстане открылся фонд обязательного медицинского страхования. По словам директора филиала по ЗКО НАО "ФСМС" Нуржамал ЖУМАГУЛОВОЙ, 179 830 налогоплательщиков перечисляют средства в фонд медстрахования. - На сегодняшний день общая сумма поступлений составляет 1,208 млрд тенге. Из них сумма отчислений от предпринимателей составляет 206,6 млн тенге. С января 2018 года были внесены некоторые изменения в правила осуществления взно