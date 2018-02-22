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Социум

1,2 млрд тенге заплатили западноказахстанцы в фонд медстрахования

Из них более 206 млн тенге перечислили индивидуальные предприниматели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" С июля 2017 года в Казахстане открылся фонд обязательного медицинского страхования. По словам директора филиала по ЗКО НАО "ФСМС" Нуржамал ЖУМАГУЛОВОЙ, 179 830 налогоплательщиков перечисляют средства в фонд медстрахования. - На сегодняшний день общая сумма поступлений составляет 1,208 млрд тенге. Из них сумма отчислений от предпринимателей составляет 206,6 млн тенге. С января 2018 года были внесены некоторые изменения в правила осуществления взно
gorod
1,2 млрд тенге заплатили западноказахстанцы в фонд медстрахования
Из них более 206 млн тенге перечислили индивидуальные предприниматели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" С июля 2017 года в Казахстане открылся фонд обязательного медицинского страхования. По словам директора филиала по ЗКО НАО "ФСМС" Нуржамал ЖУМАГУЛОВОЙ, 179 830 налогоплательщиков перечисляют средства в фонд медстрахования. - На сегодняшний день общая сумма поступлений составляет 1,208 млрд тенге. Из них сумма отчислений от предпринимателей составляет 206,6 млн тенге. С января 2018 года были внесены некоторые изменения в правила осуществления взносов в фонд медстрахования. Работодатели продолжают вносить ежемесячные взносы в размере 1,5% от фонда заработной платы за своих работников, - пояснила Нуржамал ЖУМАГУЛОВА. Стоит отметить, что в ЗКО к поликлиникам прикрепились 661 539 человек, в Уральске - 343 276, в селах - 318 539 человек и 395 иностранных граждан. Кроме того, 5783 жителей сами выбрали поликлинику, в которой хотят обслуживаться.
ОСМС медстрахование взносы

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