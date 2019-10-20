12 сложнейших операций провели актюбинцам казахстанские и корейские врачи

За это врачи были награждены юбилейной медалью "Ақтөбеге 150 жыл", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области, крупнейшая научно-практическая конференция «Современные аспекты и приоритетные направления развития неотложной хирургии РК» проводится в Актобе впервые. Пленум организован АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» совместно с РОО «Казахстанское общество хирургов» при поддержке управления здравоохранения Актюбинской области. Участие в мероприятии принимают отечественные хирурги, а также известные врачи Кореи, Росс