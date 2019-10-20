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Социум

12 сложнейших операций провели актюбинцам казахстанские и корейские врачи

За это врачи были награждены юбилейной медалью "Ақтөбеге 150 жыл", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области, крупнейшая научно-практическая конференция «Современные аспекты и приоритетные направления развития неотложной хирургии РК» проводится в Актобе впервые. Пленум организован АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» совместно с РОО «Казахстанское общество хирургов» при поддержке управления здравоохранения Актюбинской области. Участие в мероприятии принимают отечественные хирурги, а также известные врачи Кореи, Росс
Арайлым Усербаева
12 сложнейших операций провели актюбинцам казахстанские и корейские врачи
За это врачи были награждены юбилейной медалью "Ақтөбеге 150 жыл", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области, крупнейшая научно-практическая конференция  «Современные аспекты и приоритетные направления развития неотложной хирургии РК» проводится в Актобе впервые. Пленум организован АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» совместно с РОО «Казахстанское общество хирургов» при поддержке управления здравоохранения Актюбинской области. Участие в мероприятии принимают отечественные хирурги, а также известные врачи Кореи, России, Литвы. Аким области Ондасын Уразалин поприветствовал участников Пленума. – В нашем регионе эффективно реализуются государственные программы развития здравоохранения, вводятся современные медицинские объекты, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Укрепляется материально-техническая база лечебных учреждений. В области динамично развиваются трансплантология, кардиохирургия, онкология, детская хирургия, репродуктология, офтальмология и другие направления системы здравоохранения,- отметил Ондасын Уразалин. За успешное проведение 12 сложнейших операций жителям области глава региона вручил троим казахстанским хирургам и профессору Сеульского университета Кванг-Вонг Ли юбилейную медаль "Ақтөбеге 150 жыл". Кванг-Вонг Ли не смог принять участие в конференции, награда была вручена его коллегам. Профессору из Турции Седату Иылдырыму и четырем актюбинским хирургам, прооперировавшим 20 актюбинцев, были вручены благодарственные письма за вклад в развитие медицины Актюбинской области. Врачи поблагодарили главу региона за поддержку системы здравоохранения. На пленуме Казахстанского общества хирургов были обсуждены актуальные вопросы экстренной хирургии, реконструктивных операций у взрослых, развития миниинвазивных операций в ежедневной практике, вопросы организации экстренной помощи в Казахстане.
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