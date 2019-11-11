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Социум

120 кг сайгачьих рогов пытался вывезти в Россию житель ЗКО (фото)

Предварительная стоимость груза составила более 439 млн тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ РК, 10 ноября около 19.00 на пункте пропуска "Сырым" в автомашине марки "Крайслер" были обнаружены две сумки с сайгачьими рогами. – Автомобиль следовал по маршруту Уральск-Самара. За рулем находился 47-летний гражданин Казахстана. В багажном отсеке авто были обнаружены две дорожные сумки со свежеспиленными рогами сайги в количестве 348 штук, общим весом примерно 120 килограммов. Предварительная оценочная стоимость составила более 439 милл
Арайлым Усербаева
120 кг сайгачьих рогов пытался вывезти в Россию житель ЗКО (фото)
Предварительная стоимость груза составила более 439 млн тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ РК, 10 ноября около 19.00 на пункте пропуска "Сырым" в автомашине марки "Крайслер" были обнаружены две сумки с сайгачьими рогами. – Автомобиль следовал по маршруту Уральск-Самара. За рулем находился 47-летний гражданин Казахстана. В багажном отсеке авто были обнаружены две дорожные сумки со свежеспиленными рогами сайги в количестве 348 штук, общим весом примерно 120 килограммов. Предварительная оценочная стоимость составила более 439 миллионов тенге. Задержанный гражданин передан сотрудникам Приурального отдела полиции района Байтерек для проведения дальнейших мероприятий. Данный факт подпадает под статью 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами, - сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ РК.
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пограничники Сайга рога

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