120 кг сайгачьих рогов пытался вывезти в Россию житель ЗКО (фото)

Предварительная стоимость груза составила более 439 млн тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ РК, 10 ноября около 19.00 на пункте пропуска "Сырым" в автомашине марки "Крайслер" были обнаружены две сумки с сайгачьими рогами. – Автомобиль следовал по маршруту Уральск-Самара. За рулем находился 47-летний гражданин Казахстана. В багажном отсеке авто были обнаружены две дорожные сумки со свежеспиленными рогами сайги в количестве 348 штук, общим весом примерно 120 килограммов. Предварительная оценочная стоимость составила более 439 милл