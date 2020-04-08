Они будут направлены на работы  по дезинфекции улиц, дежурство на блокпостах, а также на охрану общественного порядка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Копию знамени 73 гвардейской дивизии привезли в Уральск Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал помощник акима ЗКО по вопросам военной безопасности и обороны Максат Муканов, глава государства подписал указ о сборах военнообязанных в РК. - В данный момент около 120 человек изъявили желание участвовать в военных сборах. Они сами звонили, интересовались, мы записали их данные, составили список. Им осталось только пройти медкомиссию. Потребность региона в военнослужащих будет определена после того, как аким области примет постановление, в котором будет указано точное количество требуемых людей, - рассказал Максат Муканов. Стоит отметить, что к сборам будут привлечены военнообязанные до 50 лет сержантского запаса и до 60 лет офицерского запаса. - В период сборов им будет присвоен статус военнослужащих со всеми льготами, в том числе будет предоставляться питание, необходимые вещи, а также медицинская помощь. Кроме этого, они будут получать заработную плату, у работающего человека сохранится его зарплата и столько же он будет получать от государства. А если человек - неработающий или самозанятый, то он будет получать 42500 тенге. Они будут призываться по месту жительства, - добавил Максат Муканов. Стоит отметить, что от сборов освобождаются работники сельского хозяйства, педагоги, студенты, обучающиеся на очной форме, женщины, военнообязанные, имеющие троих и более детей, не достигших 18 лет,  а также люди, в отношении которых ведутся уголовные дела. Всю дополнительную информацию вы можете получить, позвонив в call-цент департамента по делам обороны ЗКО 30-12-67. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 704, вылечились 51 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.