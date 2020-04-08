Иллюстративное фото из архива "МГ" В городе заразились инфекцией 11 человек, 4 из них никуда не выезжали, были в контакте с больными родственниками. Чтобы остановить заражение, власти пошли на крайние меры. Особый режим, действовавший с 31 марта по всей области и в Актобе, в областном центре сменил карантин. Проезд в город разрешен только для транзитного автотранспорта, а также машин с продовольствием, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, производственными товарами и материалами для бесперебойной работы предприятий. Закрыты все детские сады, бани, парикмахерские, интернет-клубы и другие заведения. Столовым и ресторанам разрешили работать только тем, что круглосуточно готовят продукцию на вынос. Сейчас в городе работают только предприятия жизнеобеспечения, не считая крупных заводов, отдельные продовольственные магазины, куда входить можно только в защитных масках, аптеки, АЗС, СТО, банки и почта. Общественный транспорт ездит с 07:00 до 09:00, днем с 12:00 до 14:00 и вечером с 17:00 до 21:00. При этом автобусы берут пассажиров только по сидячим местам. Даже в лифты в жилых домах санэпидемиологи требуют садиться не более, чем двоим. На похоронах не допускается скопления более 10 человек, и то между ними должна быть дистанция не менее 2 метров. Проезд по городу строго по пропускам. Предприятиям рекомендовали организовать подвоз работников. 7 апреля на улицах Актобе редко можно было встретить прохожих, хотя машины еще ездили. На путепроводах и выездах дежурили полицейские, проверяли документы, образовались пробки. На дачи, предупредили санэпидемиологи, пока выезжать нельзя. Актюбинцы, которые работают в нефтяных компаниях по вахтовому методу, не могут приехать домой. - Все нефтяные компании были предупреждены. Если закончилась вахта, людей могут сменить работники, которые живут в районе, в поселках, но те, кто освободился, в город заехать не могут. Они должны оставаться в районе, - объяснила ситуацию главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.