Всего в регионе зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще четыре человека заразились коронавирусом в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Три случая заражения зарегистрировано в городе Атырау, один - в Жылыойском районе. Как сообщили в управлении здравоохранения региона, они были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся эпидзертационные и дезинфекционные работы. На утро 8 апреля в Казахстане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области - 4, в Кызылординской области - 3. Всего в стране подтверждено 704 случаев регистрации коронавируса, из них: Нур-Султан – 222 Алматы – 119 Кызылординская область - 69 Карагандинская область - 55 Жамбылская область - 45 Акмолинская область - 42 Атырауская область - 36 Туркестанская область - 33 СКО - 25 г. Шымкент - 20 Актюбинская область - 11 Алматинская область - 10 ВКО - 6 Мангистауская область - 5 Костанайская область - 3 ЗКО - 2 Павлодарская область - 1 Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  