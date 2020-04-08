В рассылке он утверждал, что через блокпост в Темирском районе прошёл человек, заражённый коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцев напугала рассылка о попытке похищения школьников Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, на 7 апреля в регионе выявлено 178 нарушений режима ЧП. - Полицейские совместно с волонтерами продолжают работу по выявлению нарушений режима ЧП. На сегодняшний день зарегистрировано 178 фактов нарушений режима ЧП, в основном нарушителями выступают владельцы магазинов, которые работают позже установленного срока, не соблюдают масочный режим, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что из 178 нарушений, 163 нарушений были выявлены по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП", в том числе по 16 фактам наложен арест, в 69 случаях наложен штраф, вынесено 10 предупреждения. По статье 478 КоАП РК "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения" выявлено 15 нарушений, по 5 фактам наложен арест и по 10 - штраф. Так, к административному аресту на 10 суток подвергнут житель Темирского района, который в мессенджере Whatsapp распространил ложную информацию среди знакомых о том, что через блок-пост в Темирском районе прошел человек, зараженный коронавирусной инфекцией. - Данная информация является ложной. Департамент полиции Актюбинской области призывает граждан верить только официальной информации и не нарушать режим ЧП, - добавили полицейские. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 704, вылечились 51 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  