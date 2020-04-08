В 2020 году на реализацию программы «Нұрлы жер» для жилищного строительства ЗКО предусмотрено 23,3 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Многодетные семьи из Уральска получили новые квартиры Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал, что на выделенные деньги планируется начать строительство 14 многоквартирных жилых домов, из них арендное жильё для очередников 4 многоквартирных дома, для вкладчиков ЖССБК - кредитное жильё - 10 домов, а также 20 шестиквартирных домов в с. Токпай Теректинского района и 68 арендных жилых домов в районах области и 23 проекта инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилищной застройки. - До конца года планируется ввести в эксплуатацию – 484,9 тысячи квадратных метров жилья, в том числе за счет бюджетных средств 127,1 тысячу кваратных метров. По итогам года за счет бюджетных средств в области планируется ввести в эксплуатацию 7 домов для вкладчиков ЖССБК (1 067 квартир), 3 дома для социально-уязвимых слоев населения состоящих в очереди в местных исполнительных органах (540 квартир), а так же 1 жилой дом на селе (36 квартир) в Сырымском районе, всего 1643 квартир, - рассказал Тимуржан Шакимов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  