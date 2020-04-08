Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал, что на выделенные деньги планируется начать строительство 14 многоквартирных жилых домов, из них арендное жильё для очередников 4 многоквартирных дома, для вкладчиков ЖССБК - кредитное жильё - 10 домов, а также 20 шестиквартирных домов в с. Токпай Теректинского района и 68 арендных жилых домов в районах области и 23 проекта инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилищной застройки. - До конца года планируется ввести в эксплуатацию – 484,9 тысячи квадратных метров жилья, в том числе за счет бюджетных средств 127,1 тысячу кваратных метров. По итогам года за счет бюджетных средств в области планируется ввести в эксплуатацию 7 домов для вкладчиков ЖССБК (1 067 квартир), 3 дома для социально-уязвимых слоев населения состоящих в очереди в местных исполнительных органах (540 квартир), а так же 1 жилой дом на селе (36 квартир) в Сырымском районе, всего 1643 квартир, - рассказал Тимуржан Шакимов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.