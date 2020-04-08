Иллюстративное фото "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, кража произошла в здании торгового дома "Мега Шыгыс". Из бутика были похищены 11 норковых шуб на общую сумму более четырех миллионов тенге. - В период с января по март этого года в бутике путем свободного доступа тайно были похищены 11 норковых шуб на общую сумму более 4 млн тенге. Предпринимательница обратилась в полицию 31 марта. При просмотре камер видеонаблюдения полицейские выявили подозреваемую, которой оказалась женщина 27-летняя актюбинка, помогавшая при переезде этого бутика хозяйке, - сообщили в полиции. Подозреваемая была задержана, похищенное частично изъято, женщина призналась в содеянном. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании